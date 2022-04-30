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Минобороны опубликовало новое видео с попавшими в плен украинскими военными

Минобороны России опубликовало видео с украинскими военными, сдавшимися в плен

Фото: Shutterstock

Минобороны России опубликовало новое видео с украинскими военными, которые попали в плен. Об этом сообщает РИА Новости. В ролике показаны краткие интервью с украинскими военными, которые сдались в плен ВС РФ при различных обстоятельствах.

«Отступали, попали на ваши войска и сдались. Нас кинуло командование, ни связи не было, ничего не было. Кормят, поят, курить дают», — говорит один из пленных.

Еще один пленный назвал боевые действия ВСУ против России бесполезной тратой людей и призвал сослуживцев бросить оружие.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании не обращались в российское посольство по поводу попавших в плен или пропавших без вести на Украине британских граждан.

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Варвара Кошечкина
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