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Британия не обращалась к России по поводу попавших в плен наемников

Посол России Келин рассказал, что Лондон не обращался к Москве по поводу пленных наемников

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Власти Великобритании не обращались в российское посольство по поводу попавших в плен или пропавших без вести на Украине британских граждан. Об этом заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью ТАСС.

Дипломат добавил, что при этом все больше британцев «оставляют свой след на Украине». В связи с этим Келин удивился тому, что Лондон не обращается к Москве по поводу освобождения своих граждан или получения информации о том, что с ними произошло.

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«Там, судя по всему, немало британских наемников вопреки высказываниям со стороны министра обороны [Бена Уоллеса] и министра иностранных дел [Лиз Трасс]. [Премьер-министр Британии Борис] Джонсон отмежевался от этих британцев, сказав, что это украинские военные», — рассказал Келин.

Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что число иностранных наемников, воюющих на территории Украины, постоянно растет. Он пообещал, что в скором времени Минобороны покажет часть наемников, задержанных в ходе спецоперации.

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Виктория Кондратьева
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