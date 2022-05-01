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Гендиректор курорта «Красная Поляна» Круковский погиб в горах Сочи

В горах около Сочи погиб гендиректор курорта Красная Поляна Андрей Круковский

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В горах около Сочи погиб 37-летний генеральный директор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта.

«Андрей Алексеевич Круковский любил горы и нашел покой в них. Он целиком отдавался работе, увлекался горнолыжным спортом и горными походами», — сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, мужчина погиб на тропе к Ачипсинской крепости, получив при падении травмы, несовместимые с жизнью. Также он уточнил, что прощание с Круковским состоится 3 мая, оно пройдет в «Красной Поляне».

Андрей Круковский руководил курортом с 2019 года, а работал там в составе совета директоров с 2015 года. Он начал проекты, среди которых создание экологического курорта «Лагонаки», а также строительство канатной дороги на гору Ахун.

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Никита Абрамов
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