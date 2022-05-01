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Умерла американская кантри-певица Наоми Джадд

В возрасте 76 лет умерла американская кантри-певица Наоми Джадд

Фото: Mario Anzuoni MA / mk / Reuters

Американская кантри-певица Наоми Джадд умерла в возрасте 76 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление дочерей артистки.

О смерти певицы стало известно в субботу, 30 апреля. «Сегодня мы, сестры, столкнулись с трагедией. Мы потеряли нашу прекрасную маму из-за психического заболевания. Мы разбиты. Мы переживаем глубокое горе и знаем, что мы любили ее так же сильно, как ее любили зрители», — написали дочери певицы.

В воскресенье, 1 мая, Джадд должны были увековечить в Зале славы и музее кантри, который находится в городе Нашвилл, штата Теннесси.

Наоми Джадд родилась 11 января 1946 года, при рождении ее назвали Дайана Эллен. Вместе с дочерью Вайнонной она организовала кантри-дуэт The Judds, коллектив стал лауреатом пяти премий «Грэмми». В 1991 году он распался, так как у Наоми обнаружили гепатит.

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Нина Ташевская
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