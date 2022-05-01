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Путин запретил использовать средства защиты информации из ряда стран

Путин запретил использовать средства защиты информации из недружественных стран

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин издал указ, запрещающий учреждениям и госкомпаниям использовать средства защиты информации, произведенные в недружественных странах.

Согласно документу, с 1 января 2025 года организациям запрещено использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении России, российских юридических и физических лиц недружественные действия. То же касается средств защиты данных, производители которых находятся под юрисдикцией таких иностранных государств.

В марте правительство России подписало распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против страны, ее компаний и граждан. Список возглавляют США, Канада и страны ЕС, а также Великобритания с ее территориями:

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Алина Гончарова
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