В России запретят иностранцам организовывать перевозки пассажиров

Путин подписал закон, запрещающий иностранцам организовывать перевозки пассажиров

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранцам организовывать регулярные перевозки на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Документ доступен на портале официальной правовой информации.

В тексте закона говорится, что концессионером не могут выступать иностранные инвесторы, а также российские юридические лица, на решения которых могу влиять иностранные физические лица, иностранные юридические лица, иностранные государства, прочие иностранные инвесторы. Исключение — государства-члены Евразийского экономического союза.

Ранее сообщалось, что Ростуризм начал работу над запуском в мае перевозок на базе чартеров в Египет и Турцию. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, прямого сообщения со Стамбулом и курортами Египта недостаточно, чтобы удовлетворить спрос россиян. Кроме того, Ростуризм ведет работу по расширению доступности новых направлений для российских туристов.

