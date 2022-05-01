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Росгвардия задержала 94 человека на юге Украины

Росгвардия за неделю задержала причастных к деятельности ВСУ 94 человека на юге Украины

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Военнослужащие Росгвардии за неделю задержали 94 человека, причастных к деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что граждан задержали на юге Украины в связи с причастностью к деятельности Службы безопасности Украины (СБУ), ВСУ и националистическим организациям. Также в ведомстве заявили об обнаружении 12 тайников с оружием и боеприпасами.

«Изъято четыре единицы военной и специальной техники, 236 единиц огнестрельного оружия, 13 гранатометов, 92 ручные гранаты, 57 снарядов и мин, более 200 тыс. боеприпасов, три самодельных взрывных устройства, свыше 10 кг взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.

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Варвара Кошечкина
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