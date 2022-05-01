Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Сдавшийся британский наемник рассказал об отношении к нему в плену

Британский наемник Пиннер, сдавшийся ВС РФ, рассказал о хорошем отношении к нему в плену

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global look Press

Британский наемник Шон Пиннер, сдавшийся Вооруженным силам России (ВС РФ) в Мариуполе, рассказал об отношении к нему в плену. Его слова передает газета «Известия».

По словам Пиннера, хорошее отношение в плену стало для него неожиданностью. «Мне залечили раны, меня напоили и накормили», — поделился он. При этом британец отметил, что «плен — это плен», и в нем «не стоит ожидать пятизвездочного обслуживания». «Но до настоящего момента я встретил нормальное отношение и помощь в том, чтобы отправить меня домой», — сказал наемник.

Военный пояснил, что находился на Украине без предварительного подписания контракта и был готов нести ответственность за свою жизнь. «Участвуя в боевых действиях без подписания контракта, ты берешь свою жизнь в свои руки. Потому что ты будешь наказан, ты попадешься», — добавил Пиннер. Несмотря на это, по его словам, до начала российской спецоперации ему нравилось быть в украинской армии.

Ранее Шон Пиннер рассказал подробности об учениях США и НАТО с Украиной Sea Breeze. Так, американские военные, в частности, обучают стрельбе и знакомят с тактиками НАТО. В рамках Sea Breeze украинскую армию пытались обучить новой тактике ведения боя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Экономист констатировал крах евро внутри России
Москвичи обсудили необычный памятник единорогу
Кинолог рассказал о мерах безопасности при поездке на дачу с собакой
Пушков назвал Европу заложницей антироссийской политики
Сдавшийся британский наемник рассказал об отношении к нему в плену
Минобороны заявило о погибших в результате обстрела ВСУ в Херсонской области
В США более 15 тысяч человек остались без света из-за торнадо
Назван самый успешный производитель смартфонов
Россиянам назвали оптимальный размер выплат по ипотеке
Стало известно о переговорах США и Великобритании по «китайской угрозе» Тайваню
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.