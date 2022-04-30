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Сдавшийся в плен британский наемник рассказал об учениях НАТО

Британский наемник Пиннер рассказал об учениях США и НАТО с Украиной Sea Breeze
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Serhii Hudak / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Британский наемник Шон Пиннер, ранее сдавшийся в плен в Мариуполе, рассказал подробности об учениях НАТО корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину.

Изначально Шоннер был в армии Великобритании, однако 2,5 года назад присоединился к украинским военным. Он сообщил, что участвовал в учениях США и НАТО с Украиной Sea Breeze. «Украинской армии еще много нужно улучшить. У нее есть базовые знания, но это все», — поделился он, пояснив, что ее плохо спонсируют, там используются старые бронетранспортеры и устаревшая тактика.

При этом украинскую армию пытались обучить новой тактике ведения боя в рамках Sea Breeze. На совместных учениях американские военные, в частности, обучают стрельбе и знакомят с тактиками НАТО, сказал Пиннер. «Чтобы ребята могли учиться у солдат получше», — пояснил он. Военный добавил, что до начала российской спецоперации ему нравилось быть в украинской армии, однако позже все изменилось.

Шон Пиннер сдался в плен в Мариуполе вместе с другим британцем Эйденом Аслином. У них был боевой опыт в Сирии, при этом не в составе британской армии.

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Марина Совина
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