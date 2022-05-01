Прибыль китайского Sinovac выросла в 78 раз за год

Чистая прибыль китайского производителя вакцин Sinovac выросла за 2021 год в 78 раз

Чистая прибыль китайского производителя вакцин Sinovac выросла в 78 раз за 2021 год. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на финансовый отчет компании, передает РБК.

Согласно отчету, доход компании достиг около 14,5 миллиарда долларов. В 2020 году этот показатель составил 185,2 миллиона долларов. Отмечается, что чистая прибыль увеличилась в основном благодаря росту продаж, которые составили 19,4 миллиарда долларов против 510,6 миллиона долларов годом ранее.

На данный момент Sinovac поставила более 2,8 миллиарда доз вакцины CoronaVac. Из них 300 миллионов доз были переданы учреждениям системы здравоохранения Китая.