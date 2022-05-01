СКА вернул олимпийского чемпиона

Олимпийский чемпион по хоккею Николай Прохоркин вернулся в СКА

Хоккейный СКА усилился олимпийским чемпионом в составе сборной России Николаем Прохоркиным. Об этом сообщается на сайте клуба.

28-летний форвард подписал контракт со СКА сроком на три года. Таким образом, Прохоркин вернулся в СКА: он выступал за петербуржцев с 2016 по 2019 год.

Прохоркин минувший сезон провел в составе омского «Авангарда». Форвард отметился 15 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами. Всего на счету нападающего в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 278 очков (134 шайбы, 144 паса).

На Олимпиаде-2018 Прохоркин помог сборной России завоевать золото в хоккейном турнире. Форвард выступал и в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где представлял «Лос-Анджелес Кингс».