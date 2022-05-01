СКР проверит факты обстрелов мирных жителей в Горловке

СКР установит обстоятельства обстрелов мирных жителей в Горловке со стороны ВСУ

Следственный комитет России (СКР) проверит факты обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных жителей в городе Горловка и установит все обстоятельства происшествия. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По имеющимся данным, вооруженные формирования Украины произвели обстрелы поселка шахты имени Гагарина в Горловке, выпустив 10 снарядов калибра 122 миллиметра», — говорится в сообщении.

В результате обстрела пострадали два мирных жителя, а также оказались повреждены нескольких жилых домов.

СКР зафиксирует следы совершенного преступления, а также примет меры к установлению должностных лиц из числа украинских силовиков, которые к нему причастны.

Ранее российские следователи возбудили уголовные дела после обстрелов украинскими силовиками гражданского населения. Речь идет об атаке на мирных жителей в пяти городах Донецкой народной республики: Горловке, Донецке, Макеевке, Мариуполе и Ясиноватой.