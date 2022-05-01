В ФРГ указали на необходимость остановить заводы в ЕС ради отказа от газа России

Spiegel заявил о необходимости остановить промышленность в ЕС ради отказа от газа из РФ

Евросоюз достигнет целевых показателей по заполнению газовых хранилищ к зиме, только если промышленность Европы откажется от газа на многие недели. Об этом заявил журнал Der Spiegel.

Уточняется, что Европе в целом придется сэкономить количество газа, эквивалентное трети ежегодного объема потребления в ФРГ. Как следует из модели исследовательского центра в немецком городе Юлих, для выполнения плана в этом году Европе придется сэкономить более 300 тераватт-часов природного газа (около 30 миллионов кубометров).

Эксперты предупредили, что достичь желаемого результата можно лишь путем масштабных отключений. Так, по прогнозам, сталелитейные заводы, химические фабрики и цементные заводы во всем Евросоюзе необходимо отключить от газа до конца июля, а газовые электростанции — на весь июль. Кроме того, для 80-процентного заполнения хранилищ к 1 ноября ЕС придется ограничить газовое снабжение промышленности еще раз в течение октября, отметили в исследовательском центре.

В начале марта Европа представила план по отказу от российских газа и нефти. ЕС планирует снизить зависимость от поставок газа из России на 67 процентов к концу 2022 года.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого ряд западных стран ввел санкции против России.