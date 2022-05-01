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Депутат напомнила о льготах ветеранам ко Дню Победы

Депутат Светлана Бессараб напомнила о льготах, которые положены ветеранам к 9 мая

Фото: Lev Vlasov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила о льготах, которые положены ветеранам ко Дню Победы, в разговоре с изданием URA.RU.

В частности, речь идет о дополнительных выплатах к 9 мая и другим праздникам. Также Бессараб напомнила, что на федеральном уровне для ветеранов предполагается получение двух пенсий — как военнослужащим и неработающим пенсионерам по старости.

«Льготники ветераны освобождены от уплаты налога на имущество, земельного налога, от взносов за капремонт», — отметила депутат. Кроме того, они имеют право на бесплатный проезд или скидку на пригородном и общественном городском транспорте в течение всего года. Также существуют льготы для ветеранов по медицинскому обслуживанию: диспансеризация, санаторно-курортное лечение, зубопротезирование.

Как рассказала депутат, поддержку оказывают как федеральные, так и местные власти. При этом, по ее словам, каждый регион оказывает поддержку ветеранам, исходя из собственных возможностей.

19 апреля был запущен портал «Заботаоветеранах.РФ», на котором опубликованы архивы с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны. На сайте также можно сообщить о проблеме, с которой столкнулся ветеран.

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Марина Совина
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