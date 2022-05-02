Страны Евросоюза сошлись во мнении об оплате российского газа

Страны ЕС единогласно заявили о том, что хотят продолжать платить за российский газ в евро

Министр экологического перехода Франции Барбара Помпили заявила, что все страны Евросоюза (ЕС) сошлись во мнении относительно того, как производить оплату за российский газ. По ее словам, они единогласно проголосовали за то, чтобы и дальше платить за него в евро. Цитату приводит ТАСС.

«Сегодня мы хотим показать, что мы все единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты (по российскому газу) в евро и не позволим навязать нам односторонние изменения... Мы продолжим платить в евро за те контракты, которые были заключены в евро, и в долларах — за те контракты, что изначально в них заключались», — подчеркнула министр.

После начала военной спецоперации на Украине Запад ввел новые антироссийские санкции и заморозил активы. Эти меры спровоцировали рост цен на нефть, уголь, газ и продукты питания в Европе и США. При этом ряд стран призвал не покупать у Москвы энергоносители.

На этом фоне президент Владимир Путин потребовал перевести оплату за российский газ, поставляемый европейским покупателям, в рубли. Позднее был опубликован соответствующий указ, который подразумевает оплату за газ в евро на счет в Газпромбанке с дальнейшей конвертацией в рубли на внутреннем рынке.