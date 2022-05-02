Российский бизнес попросил Госдуму убрать запрет из девяностых на фирмы-матрешки

РСПП предложил Госдуме отменить запрет на матрешечные структуры фирм родом из 1990-х

Российские власти должны отменить запрет на матрешечные структуры фирм родом из 1990-х, поскольку это позволит бизнесу справиться с санкционным давлением. Об этом заявил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), предложивший Госдуме принять соответствующие поправки. РБК приводит соответствующие цитаты, ссылаясь на письмо от имени главы РСПП Александра Шохина председателю комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергею Гаврилову, которое есть в распоряжении издания.

В запрете фирм-матрешек, введенном в 1995 году (речь о структуре владения типа «общество A владеет 100 процентами общества B, которое владеет 100 процентами общества C»), уже есть исключения для госактивов. «Внучки» оборонных концернов и госкорпораций «Роскосмос» и «Ростех» могут на 100 процентов принадлежать структурам, единственным участником которых является оборонный холдинг или соответствующая госкорпорация. Более того, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, согласно которому государство может передавать 100 процентов акционерного общества предприятиям, находящимся в полной собственности России.

Пока, чтобы не нарушать законодательство, государство сохраняет за собой одну акцию таких передаваемых обществ. Однако, как указал Шохин, из-под запрета на «матрешки» не выводят частный бизнес, регионы и муниципальные образования. По его мнению, это дискриминация, и действие такого закона в дальнейшем только усугубит санкционное давление на бизнес. В связи с этим глава РСПП попросил упразднить запрет на матрешечные структуры для всех хозяйственных обществ.

