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Россиян предупредили о мошенничестве с арендой техники

«Известия»: россиян предупредили о мошенничестве на фоне роста спроса на прокат техники

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В России резко вырос спрос на прокат техники, это может привести к росту активности мошенников и хищениям у арендодателей. Об этом предупредили эксперты сервиса аренды вещей Next2U.ru, пишут в понедельник, 2 мая, «Известия».

По информации экспертов, в последнее время особую популярность обрели игровые приставки. Однако в трети случаев запросы имели признаки мошеннических. В компании объяснили, что перед оформлением аренды на сервисе заявки проходят скоринг. В случае успешного результата пользователь получает вещь напрокат без залога. Если проверка не пройдена, арендовать товар можно только после внесения депозита, который возвращается при успешном завершении аренды. С начала года проверку не прошли 34 процента запросов, и лишь пять процентов тех, кому было отказано в аренде без залога, оказались готовы арендовать вещь с ним. Ранее число подозрительных заявок было вдвое меньше.

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По мнению соосновательницы онлайн-сервиса аренды вещей Екатерины Крайвановой, популярность сервисов аренды вещей будет расти на фоне подорожания ряда импортных товаров, а их аренда обходится в разы дешевле, чем покупка.

Опрошенные эксперты в беседе с изданием советуют арендодателям внимательно проверять документы и идентифицировать личность арендатора, запрашивая дополнительные документы. Кроме того, необходимо грамотно составлять договор, прописывая в нем финансовую ответственность арендатора.

Ранее сообщалось, что российские мошенники придумали новую схему обмана: теперь жертвам рассылают письма о якобы получении денежного приза и приглашение поучаствовать в лотерее, а затем получить свой выигрыш, скачав специальное приложение для смартфонов на Android. Одним из условий является поделиться с друзьями ссылкой, сформированной с учетом ответа на вопрос о предпочтительном средстве связи. Так мошенники хотели распространить фишинговую ссылку от лица реальных пользователей.

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Марина Совина
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