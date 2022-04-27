Мошенники придумали новую схему обмана владельцев смартфонов на Android

Российские мошенники начали рассылать фишинговые письма владельцам смартфонов на Android

Российские мошенники придумали новую схему обмана: теперь жертвам рассылают письма о якобы получении денежного приза и приглашение поучаствовать в лотерее, а затем получить свой выигрыш, скачав специальное приложение для смартфонов на Android. Об этом РИА Новости рассказали специалисты компании Angara Security.

Эксперты рассказали, что, как только пользователь переходил на сайт. ему предлагалось пройти небольшой опрос, в завершении которого уточнялось, какими мессенджерами и соцсетями участник пользуется чаще всего.

В ходе следующего этапа потенциальной жертве предлагали выбрать ячейки «лотерейного билета», за которыми якобы спрятан выигрыш. Одним из условий является поделиться с друзьями ссылкой, сформированной с учетом ответа на вопрос о предпочтительном средстве связи. Так мошенники хотели распространить фишинговую ссылку от лица реальных пользователей.

После выполнения всех условий участнику предлагали перейти на следующую страницу, где сообщалось о принятии заявки на выигрыш к рассмотрению. Также мошенники предлагали скачать приложение для получения подарка и дополнительных бонусов.

После установки приложения можно было убедиться в правдивости негативных отзывов. Так, первый баннер программы предлагал воспользоваться пробным периодом и сразу же оформить подписку, подключив премиум-версию приложения.

23 апреля появилась информация, что Банк России (ЦБ) планирует установить для банков обязательный срок возврата украденных мошенниками средств. Условием возврата является неизвещение клиента о совершении перевода. При возникновении такой ситуации банк должен будет вернуть деньги в течение 30 дней.