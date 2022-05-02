Коктейль Молотова метнули в автозак росгвардейцев в Москве

«112»: в центре Москвы мужчина метнул коктейль Молотова в автозак Росгвардии

В центре Москвы мужчина метнул коктейль Молотова в автозак Росгвардии. Об этом сообщается в Telegram-канале «112» в понедельник, 2 мая.

По сведениям издания, все произошло рядом с гостиницей «Метрополь», где был припаркован автомобиль росгвардейцев. Хулигана после атаки уже удалось задержать.

Пламя после броска зажигательной смеси с автомобиля Росгвардии сбили, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что суд назначил 2 года студентке, метнувшей коктейль Молотова в полицию на акции в Москве.

Инцидент произошел вечером 24 февраля. Девушка участвовала в несанкционированном мероприятии около Пушкинской площади. В какой-то момент она подожгла и кинула в сторону сотрудников полиции бутылку с зажигательной смесью. Она не долетела до правоохранителей. Горожанку задержали.