МИД Латвии призвал своих граждан покинуть территорию Приднестровья

МИД Латвии призвал сограждан покинуть Приднестровье и воздержаться от поездок в регион

МИД Латвии призвал граждан страны покинуть территорию непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) и воздержаться от поездок в регион. Об этом говорится в заявлении ведомства в Twitter, передает РИА Новости.

В сообщении МИД также отмечается, что данный призыв связан с деятельностью вооруженных сил недалеко от молдавской границы.

24 и 25 апреля на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. 25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе. Вскоре последовали взрывы у воинской части в Парканах. На следующий день были подорваны транслировавшие российское радио вышки связи в поселке Маяк.

Позже депутат Верховного Совета самопровозглашенной ПМР Андрей Сафонов заявил, что опасность переноса конфликта с территории Украины в Приднестровье отступила и ситуация в регионе нормализовалась.