Названы самые высокооплачиваемые вакансии для подработки

Повар, официант и промоутер вошли в топ высокооплачиваемых вакансий для подработки в РФ

В HeadHunter назвали самые высокооплачиваемые вакансии для подработки. Об этом сообщили РИА Новости.

Отмечается, что средняя предлагаемая заработная плата для трудящихся временно или частично составляет 33,8 тысячи рублей.

Так, менеджер выездного туризма в Иркутске может получать от 100 до 300 тысяч рублей до вычета налогов. Также в детском лагере на Алтае открыта вакансия повара с зарплатой от 150 тысяч рублей на руки.

По данным сервиса, в топ самых высокооплачиваемых также вошла подработка официантом с заработной платой от 120 тысяч рублей на руки доступна в Санкт-Петербурге, а в Москве официанту-бармену работодатель готовы платить от 60 до 200 тысяч рублей, если сотрудник будет обслуживать гостей, а также готовить зал к открытию и закрытию.

От 90 тысяч рублей предлагают промоутеру бар-клуба в Петербурге. До 110 тысяч рублей на руки готовы платить водителю с личным автомобилем в компании по доставке в Москве.

Зарплату до 100 тысяч рублей также может получать помощник бармена за контактной барной стойкой в Петербурге.

Ранее исследование сервиса «Зарплата.ру» назвало главные причины отказа в приеме на работу. Так, 35 процентов соискателей получают отказ из-за несоответствия зарплатных ожиданий. Также среди главных причин — отсутствие опыта (30 процентов), частая смена работы (15 процентов) и высокая компетентность кандидата для должности (8 процентов).