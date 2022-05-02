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Бывшая сотрудница «Макдоналдса» назвала самый вредный напиток ресторана

Бывшая работница «Макдоналдса» назвала сладкий чай самым отвратительным напитком ресторана

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Бывшая сотрудница «Макдоналдса» Николь Вайзер назвала самый вредный и «отвратительный» напиток ресторана. Ее слова приводит The Sun.

Вайзер рассказала, что она работала менеджером фастфуд-ресторана в течение трех лет. По ее словам, в заведении было два 15-литровых кувшина с чаем: один со сладким, а другой — с несладким. Первое время женщина любила побаловать себя чашкой сладкого чая, но все изменилось, когда она увидела, как его готовят.

По словам бывшей работницы «Макдоналдса», на каждые 15 литров чая приходилось два килограмма сахара. «Я перестала пить чай после того, как поняла это. Это отвратительно», — призналась Вайзер.

В комментариях к новости люди поблагодарили женщину за то, что она открыла им правду. Некоторые пользователи предложили компромиссный вариант: смешивать сладкий чай с несладким. Многие посоветовали везде пить воду, чтобы избежать употребления лишнего сахара.

Ранее сообщалось, что пользователь TikTok показал способ отомстить грубому клиенту и лишился работы. Он добавил в холодный кофе со сливками кисло-сладкий соус вместо карамельного сиропа.

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Евгения Черкасова
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