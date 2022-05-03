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Байден в честь окончания Рамадана пожаловался на трудности у христиан

Байден в честь окончания Рамадана пошутил, что христиане испытывают больше трудностей

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден на приеме в честь окончания Рамадана пошутил, что христиане испытывают больше трудностей во время поста. Его слова приводит РИА Новости.

«Три основные религии во многом похожи, но хочу, чтобы вы знали, у вас есть небольшое преимущество в Рамадан: я должен соблюдать пост 40 дней. 40 дней без сладостей и мороженного», — пожаловался американский президент.

Участники приема в честь окончания Рамадана встретили замечание смехом. На встрече также были мусульманские религиозные деятели и представители сообщества.

«Впервые за десятилетия священные дни трех авраамических религий выпали на одно время. Подумайте об этом. Это послание, ребята. Я по-настоящему в это верю», — добавил Байден.

Праздник Ид аль-Фитр (в России более известен как Ураза-байрам) отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан.

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Марина Совина
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