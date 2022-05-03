Президент Хорватии прокомментировал обвинения в связях с Россией

Президент Хорватии Миланович пригрозил наложить вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО на предстоящем саммите в Мадриде. Его слова передает РИА Новости.

«На саммите НАТО наложу вето на приглашение [Финляндии и Швеции], если оно будет на этом уровне», — заявил глава государства в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Миланович также прокомментировал обвинения в свой адрес в связях с Москвой. Он опроверг информацию об этом. «Кто говорит, что я — русский агент? Я с Россией никак не связан. Когда шеф "Газпрома" приезжал в Загреб, от меня ничего не получил. Не боюсь ни русских, ни украинцев, с угрозами легко разберусь», — подчеркнул политик.

Ранее Миланович уже выступал против членства Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе. Он сравнил этот шаг с «тыканьем медведя ручкой в глаз» и назвал эту инициативу опасным шарлатанством.