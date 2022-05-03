Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

СК возбудил дело против украинского националиста за призывы к убийствам россиян

СК возбудил дело против националиста Шилова за призывы к убийству российских военных

Кадр: «Фурманюк Без Купюр» / YouTube

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении украинского националиста Владимира Шилова, который призывал к убийству российских военных. Об этом во вторник, 3 мая, ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Как уточняется, дело было возбуждено по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти и вражды»).

По версии следователей, Шилов вместе с рядом других националистов, находясь на территории Украины, снял видео, в котором дал приказ не брать в плен принимающих участие в спецоперации военнослужащих российской армии, а убивать их на месте.

В настоящее время сотрудники СК устанавливают личности остальных участников съемок указанного ролика.

1 мая сообщалось, что СК проверит данные о преступлениях украинских националистов. В частности, речь шла о карательных рейдах городе Николаев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия раскрыла объем финансирования США биопрограмм на Украине
Синоптик назвал срок «мощного наступления» весны
СК возбудил дело против украинского националиста за призывы к убийствам россиян
Губернатор граничащей с Украиной области опроверг данные об отъезде из России
Володин назвал дату начала распада Украины
Отдыхающий на ветках дерева россиянин развеселил сеть
Появились новые подробности состояния травмированного Овечкина
Профессиональная летчица рассказала о женщинах в современной российской авиации
Названы самые высокооплачиваемые профессии в мае
Зеленский прокомментировал слова Лаврова о евреях и антисемитизме
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.