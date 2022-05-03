СК возбудил дело против украинского националиста за призывы к убийствам россиян

СК возбудил дело против националиста Шилова за призывы к убийству российских военных

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении украинского националиста Владимира Шилова, который призывал к убийству российских военных. Об этом во вторник, 3 мая, ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Как уточняется, дело было возбуждено по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти и вражды»).

По версии следователей, Шилов вместе с рядом других националистов, находясь на территории Украины, снял видео, в котором дал приказ не брать в плен принимающих участие в спецоперации военнослужащих российской армии, а убивать их на месте.

В настоящее время сотрудники СК устанавливают личности остальных участников съемок указанного ролика.

1 мая сообщалось, что СК проверит данные о преступлениях украинских националистов. В частности, речь шла о карательных рейдах городе Николаев.