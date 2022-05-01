СК проверит данные о преступлениях украинских националистов

Следственный комитет РФ проверит информацию о преступлениях украинских националистов

Следственный комитет России проверит данные о преступлениях украинских националистов. Об этом стало известно из сообщения, появившегося в официальном Telegram-канале СК РФ.

«Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил следователям проверить в рамках уголовных дел сведения о ряде преступных фактов украинских националистов, о которых сообщило Министерство обороны РФ», — говорится в заявлении.

В частности, отмечается, что в украинском городе Николаев боевики территориальной обороны проводят карательные рейды для проверки местных жителей на предмет наличия у них пророссийских взглядов и фактов передачи какой-либо информации российским военным и представителям народной милиции республик Донбасса. Всех подозреваемых задерживают и подвергают пыткам, а также угрожают передачей в СБУ и физической расправой над их родственниками.

Кроме того, стало известно, что в городе Марганец националисты заминировали дамбу Николаевского водохранилища, которую они планируют взорвать, обвинив в этом российских военных.

Также сообщается, что украинской стороной продолжается подготовка серии провокаций с массовым уничтожением мирных жителей для дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России.«С этой целью подразделения ВСУ вблизи населенного пункта Цуповка Харьковской области установили артиллерийские орудия для нанесения огневого удара в ходе массовой эвакуации мирного населения по организованному украинской стороной гуманитарному коридору в западном направлении», — сообщили в СК.