Экс-депутат Рады предсказал присоединение части Украины к Польше

Экс-депутат Рады Кива заявил, что часть Украины к присоединится к Польше после референдума

Экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива предсказал присоединение части страны к Польше в результате референдума. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кива заявил, что в настоящее время началось формирование западного рубежа обороны Украины. По его словам, поставляемые из Европы оружие и боеприпасы останутся в западной части страны. «Это первый этап перед отделением и создания "прозападной Украины" со столицей во Львове. С последующем присоединением, через референдум, к Польше», — заключил он.