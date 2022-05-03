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В Латвии не разрешили платить за российский газ рублями

КРФК Латвии отказалась дать Latvijas Gāze разрешение для оплаты российского газа рублями

Фото: Pixabay

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказаласб дать компании Latvijas Gāze специальное разрешение для оплаты российского газа рублями. Об этом сообщил представитель регулятора агентству Leta.

Как сообщили в ведомстве, оно не предоставляет разрешения на платежи компаниям. Регулятор указал, что одобрение возможно только для финансовых учреждений, которые обратились с запросами на осуществление платежей подсанкционным лицам в определенных исключительных случаях.

«Выдача такого решения тем более невозможна, если разрешение требуется для совершения операций с российским кредитным учреждением, которое никак не подпадает под надзор КРФК», — заявили в ведомстве. Там отметили, что КРФК также указывает, что в рамках общей позиции, Еврокомиссии получение российского газа сейчас возможно, если это будет сделано в рамках существующих договоров и их условий.

«Другие возможности в настоящее время не рассматриваются, невозможны и могут быть расценены как попытки обойти санкции», — отмечает ведомство.

Президент России Владимир Путин потребовал перевести оплату за российский газ, поставляемый европейским покупателям, в рубли. Позднее был опубликован соответствующий указ, который подразумевает оплату за газ в евро на счет в Газпромбанке с дальнейшей конвертацией в рубли на внутреннем рынке.

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Марина Совина
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