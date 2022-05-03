В Эстонии отказались отзывать подписи под договорами о границах с Россией

Парламент Эстонии не стал отзывать подписи под договорами о границах с Россией

Парламент Эстонии отказался поддержать инициативу фракции оппозиционной Консервативной народной партии страны об отзыве подписей под договорами о границах с Россией. Об этом во вторник, 3 мая, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, голосование по выдвинутому ранее предложению прошло на заседании эстонского законодательного органа 3 мая. При этом 53 из 101 депутата высказались против инициативы, поддержали ее 28 человек.

О предложении эстонской оппозиции отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Россией, подписанными 18 февраля 2014 года, стало известно ранее во вторник.

В настоящее время юридически оформленной границы у России и Эстонии нет. В 2005 году стороны подписали «пограничный договор». Однако эстонская сторона при его ратификации захотела включить в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого между странами проходила довоенная граница.

Москва, в свою очередь, считает Тартуский мирный договор историческим документом, не имеющим юридической силы. Российская сторона увидела в действиях Эстонии попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. Министерства иностранных дел двух государств в 2014 году подписали новый договор, но он не был ратифицирован.