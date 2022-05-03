Минобороны сообщило об ударе «Ониксами» по логистическому центру в Одессе

МО РФ: в Одессе «Ониксами» уничтожен логистический центр с иностранным вооружением

Российские военные уничтожили логистический центр в районе Одессы, через который осуществлялась доставка на Украину иностранного вооружения. Об этом во вторник, 3 мая, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, удар по центру был нанесен высокоточными ракетами «Оникс». В результате были уничтожены ангары, где базировались беспилотные летательные аппараты «Байрактар ТБ2» и хранилось оружие и боеприпасы, которые были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ) США и странами Европы.