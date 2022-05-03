Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило об ударе «Ониксами» по логистическому центру в Одессе

МО РФ: в Одессе «Ониксами» уничтожен логистический центр с иностранным вооружением

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военные уничтожили логистический центр в районе Одессы, через который осуществлялась доставка на Украину иностранного вооружения. Об этом во вторник, 3 мая, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, удар по центру был нанесен высокоточными ракетами «Оникс». В результате были уничтожены ангары, где базировались беспилотные летательные аппараты «Байрактар ТБ2» и хранилось оружие и боеприпасы, которые были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ) США и странами Европы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Медведев оценил отношение Зеленскому к заключению мира
Минобороны сообщило об ударе «Ониксами» по логистическому центру в Одессе
В Подмосковье двое оставленных без присмотра детей выпали из окна
Папа Римский понадеялся на завершение конфликта на Украине к 9 мая
Безработицу из-за санкций назвали не главным риском на рынке труда
Лазарев приостановил деятельность и пожаловался на угнетающую действительность
В Подмосковье мужчина жестоко избил свою кошку
Медведев рассказал о клянчащем деньги у Запада Зеленском
Папа Римский заявил о готовности встретиться с Путиным в Москве
Минобороны опубликовало новое видео авиаудара по замаскированным позициям ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.