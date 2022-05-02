В Минобороны заявили об уничтожении авиацией 13 опорных пунктов ВСУ

В Минобороны заявили, что авиация ВКС России уничтожила 13 опорных пунктов ВСУ

Оперативно-тактическая и армейская авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России за день уничтожила 13 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 2 мая, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как уточнили в ведомстве, удары были нанесены по районам сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии.

Еще 12 опорных пунктов и 28 районов, где находилась техника и живая сила противника, были поражены российскими артиллерийскими подразделениями. В результате ударов были уничтожены около 170 националистов и 36 единиц техники и вооружения, заявили в Минобороны.

1 мая сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две ракеты «Точка-У» и два бомбардировщика Су-24М ВСУ.