Скорая помощь насмерть сбила россиянку

В Ленинградской области карета скорой помощи насмерть сбила пенсионерку

В Ленинградской области карета скорой помощи насмерть сбила пожилую женщину. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как сообщают очевидны, трагедия произошла в Любани. Автомобиль сбил россиянку прямо на пешеходном переходе. При этом утверждается, что карета скорой помощи ехала с мигалками, но выключив звук сирены. Женщина погибла на месте.

14 апреля автомобиль Mitsubishi Pajero протаранил машину скорой помощи на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева в Твери. В результате происшествия погиб водитель автомобиля медслужбы, еще шесть человек пострадали.

Ранее появилась видеозапись с моментом происшествия. На кадрах видно, как в автобусную остановку, возле которой стоят несколько человек, въезжает легковая машина, а в след за ней перевернутая на бок скорая помощь.