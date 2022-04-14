Момент смертельного ДТП со скорой помощью в российском городе попал на видео

Опубликованы кадры смертельного ДТП в Твери с иномаркой и скорой

В сети появилась видеозапись момента смертельной аварии в Твери с машиной скорой помощи и иномаркой, в которой погиб человек. Кадры публикует прокуратура российского региона в Telegram-канале.

На них видно, что на автобусную остановку въезжает легковой автомобиль, вслед за ним машина скорой медицинской помощи, перевернутая на бок. На тротуаре в момент ДТП стояло большое число людей.

Об аварии на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева в Твери стало известно в четверг, 14 апреля. В результате ДТП погиб водитель скорой помощи, еще шесть человек пострадали.

Ранее в Казани трое взрослых россиян и ребенок пострадали при столкновении пяти автомобилей, в числе которых была карета скорой помощи. ДТП произошло из-за водителя легкового автомобиля, который не уступил дорогу «скорой».