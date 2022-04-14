Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Момент смертельного ДТП со скорой помощью в российском городе попал на видео

Опубликованы кадры смертельного ДТП в Твери с иномаркой и скорой

В сети появилась видеозапись момента смертельной аварии в Твери с машиной скорой помощи и иномаркой, в которой погиб человек. Кадры публикует прокуратура российского региона в Telegram-канале.

На них видно, что на автобусную остановку въезжает легковой автомобиль, вслед за ним машина скорой медицинской помощи, перевернутая на бок. На тротуаре в момент ДТП стояло большое число людей.

Об аварии на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева в Твери стало известно в четверг, 14 апреля. В результате ДТП погиб водитель скорой помощи, еще шесть человек пострадали.

Ранее в Казани трое взрослых россиян и ребенок пострадали при столкновении пяти автомобилей, в числе которых была карета скорой помощи. ДТП произошло из-за водителя легкового автомобиля, который не уступил дорогу «скорой».

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны оценили состояние крейсера «Москва»
Пожар на крейсере «Москва» локализовали
Бывшая жена Моргенштерна высказалась о своем имуществе после развода
Следователи начали поиск матери найденного в мусоропроводе младенца
Голикова объяснила отсутствие некоторых лекарств изменением логистики
Илон Маск захотел купить Twitter
Аналитик высказался о шансе Колумбии заменить Россию при поставке нефти в ЕС
Брат Криса Рока вызвал Уилла Смита на поединок
Находящаяся в федеральном розыске россиянка напала на полицейского
В Латвии оценили траты на военную помощь Украине за последние два месяца
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.