Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российские следователи изучат информацию о пыточной камере под Херсоном

Следственный комитет России изучит информацию о пыточной камере, найденной под Херсоном

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Следственный комитет России (СК РФ) изучит информацию о пыточной камере, найденной российскими силовиками под Херсоном. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета.

Отмечается, что следователи расследуют данный факт в рамках уже возбужденных уголовных дел.

О том, что российские силовики сообщили об обнаружении под Херсоном пыточной камеры, которая предположительно принадлежала украинским неонацистам, ранее сообщало РИА Новости. Внутри камеры обнаружено тело человека, одетого в российскую военную форму, а также шприцы, предположительно предназначавшиеся для инъекций наркотиков, и кофры для противотанковых установок «Джавелин».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Новым командующим силами НАТО в Европе стал генерал с научной степенью по России
Кадыров предложил начать второй этап спецоперации по всей Украине
Глава МОК объяснил введение санкций против российских спортсменов
В Молдавии заявили о непричастности Киева к взрывам в Приднестровье
Российские следователи изучат информацию о пыточной камере под Херсоном
Байден рассказал о названных на Украине в честь Javelin детях
Кадыров рассказал о желающих снова попасть на передовую добровольцах
В Болгарии прошли протесты против поставок оружия на Украину
Байден призвал Конгресс срочно утвердить помощь Украине на 33 миллиарда долларов
Байден назвал кризис на Украине «поворотным пунктом истории»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.