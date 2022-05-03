Российские следователи изучат информацию о пыточной камере под Херсоном

Следственный комитет России изучит информацию о пыточной камере, найденной под Херсоном

Следственный комитет России (СК РФ) изучит информацию о пыточной камере, найденной российскими силовиками под Херсоном. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета.

Отмечается, что следователи расследуют данный факт в рамках уже возбужденных уголовных дел.

О том, что российские силовики сообщили об обнаружении под Херсоном пыточной камеры, которая предположительно принадлежала украинским неонацистам, ранее сообщало РИА Новости. Внутри камеры обнаружено тело человека, одетого в российскую военную форму, а также шприцы, предположительно предназначавшиеся для инъекций наркотиков, и кофры для противотанковых установок «Джавелин».