Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Президент России Путин и лидер Белоруссии Лукашенко поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко поговорили по телефону. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры стран обсудили некоторые вопросы двусторонней повестки дня, продвижение союзного строительства, взаимодействие России и Белоруссии в рамках интеграционных объединений, ситуацию в связи со спецоперацией по защите Донбасса. «Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества», — говорится в сообщении.