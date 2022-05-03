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Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Президент России Путин и лидер Белоруссии Лукашенко поговорили по телефону
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко поговорили по телефону. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры стран обсудили некоторые вопросы двусторонней повестки дня, продвижение союзного строительства, взаимодействие России и Белоруссии в рамках интеграционных объединений, ситуацию в связи со спецоперацией по защите Донбасса. «Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества», — говорится в сообщении.

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Марина Совина
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