Журналист Nicola Porro Каммиллери рассказал о «большой дубинке» США для России и Европы

США хотят достичь глубокой пропасти между Евросоюзом и Россией, рассказал итальянский писатель и журналист Рино Каммиллери (Rino Cammilleri) в своей статье для Nicola Porro.

По словам автора, «напичканная» американскими военными базами Европа скоро начнет покупать сланцевый газ США, добываемый методом гидравлического разрыва пласта и транспортируемый по морю. «США не могут предложить энергоносители по конкурентноспособной цене, но зато у них в руках большая дубинка», — раскрыл он цели Вашингтона.

Эксперт привел в пример исследование журналиста Джанандреа Гайяни (Gianandrea Gaiani), который говорит о стремлении США создать пропасть между Россией и Европой. «Неслучайно Вашингтон начал бить тревогу по поводу неизбежного конфликта на Украине через два месяца после завершения строительства нового газопровода "Северный поток-2"», — отметил автор.

Он напомнил, что в 2014 году бывший президент США Барак Обама призывал европейских союзников больше не покупать российский газ и получать поставки из США. В том же году из-за давления США на Болгарию было остановлено строительство другого важного газопровода — «Южного потока».

«Экономическая синергия между Россией и Европой позволила бы создать континентальный блок, которого морские державы (то есть Великобритания и США) боятся как чумы», — говорится в статье.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля.