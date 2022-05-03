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Зеленский назвал главную задачу украинских властей

Зеленский назвал восстановление территориальной целостности страны главной задачей властей
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Владимир Зеленский назвал восстановление территориальной целостности страны главной задачей украинских властей. Об этом он сказал на саммите исполнительных директоров, который был организован газетой The Wall Street Journal, передает ТАСС.

По словам Зеленского, Россия должна вернуться к «границам до 24 февраля». Кроме того, он заявил, что стране необходимо вернуть Крым.

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Марина Совина
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