Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

На Кубани распустились иудовы деревья

Садоводы Кубани рассказали, что в Абрау-Дюрсо распустились первые церцисы

Фото: Telegram-канал Sega Black-Sea

В Абрау-Дюрсо распустились первые церцисы, которые также называют иудовыми деревьями. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Кстати, в российском климате церцисы растут только на юге. Но и здесь, чтобы дерево прижилось, нужно очень постараться. Теплолюбивое растение цветет только там, где ему хорошо», — рассказали садоводы Кубани. По их словам, церцисы часто путают с персиком или кизилом, однако и те и другие уже отцвели.

Отмечается, что существует несколько версий происхождения названия данного дерева. Например, одни считают, что церцисы так называются из-за того, что росли в Иудее. Другие придерживаются библейской версии, согласно которой именно церцис стал тем деревом, где покончил жизнь самоубийством один из учеников Иисуса Христа — Иуда.

Ранее сообщалось, что в степях Оренбургской области раньше обычного времени расцвели краснокнижные тюльпаны Шренка. Цветы занесены в Красную книгу России. В основном они встречается на юге и юго-востоке европейской части страны, в том числе в Оренбургской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В Кремле опровергли планы объявить всеобщую мобилизацию 9 мая
В США убили знаменитого петуха
Вупи Голдберг резко раскритиковала идею отмены права на аборт
Виновника столкновения двух Су-34 на учениях под Липецком осудили условно
Захарова заявила об игнорировании Израилем роста неонацизма на Украине
В США появилась возможность пожить в доме из «Матрицы»
Ценам на нефть пообещали рост в условиях введения эмбарго
Оппозиционные депутаты потребовали отставки премьер-министра Армении
Нефть подорожала из-за возможного отказа ЕС от импорта из России
Юрист оценил вероятность выдачи Невзорова Израилем при запросе России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.