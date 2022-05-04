На Кубани распустились иудовы деревья

Садоводы Кубани рассказали, что в Абрау-Дюрсо распустились первые церцисы

В Абрау-Дюрсо распустились первые церцисы, которые также называют иудовыми деревьями. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Кстати, в российском климате церцисы растут только на юге. Но и здесь, чтобы дерево прижилось, нужно очень постараться. Теплолюбивое растение цветет только там, где ему хорошо», — рассказали садоводы Кубани. По их словам, церцисы часто путают с персиком или кизилом, однако и те и другие уже отцвели.

Отмечается, что существует несколько версий происхождения названия данного дерева. Например, одни считают, что церцисы так называются из-за того, что росли в Иудее. Другие придерживаются библейской версии, согласно которой именно церцис стал тем деревом, где покончил жизнь самоубийством один из учеников Иисуса Христа — Иуда.

Ранее сообщалось, что в степях Оренбургской области раньше обычного времени расцвели краснокнижные тюльпаны Шренка. Цветы занесены в Красную книгу России. В основном они встречается на юге и юго-востоке европейской части страны, в том числе в Оренбургской области.