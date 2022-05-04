Президент Украины Зеленский назвал Минские соглашения «дипломатическим болотом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с Минскими соглашениями и урегулированием вооруженного конфликта на востоке Украины была «дипломатическим болотом». Так, по данным Украинских национальных новостей (УНН), Зеленский назвал договоренности в ходе сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, передает РБК.

«Больше в такое дипломатическое болото Украина точно не войдет», — отметил он.

По словам украинского лидера, когда он стал президентом, Минские соглашения не воспринимались всерьез и нарушались. При этом Зеленский подчеркнул, что Киев не нарушал соответствующие договоренности, в отличие от Москвы.

«Были договоренности на бумаге, это был замороженный такой конфликт», — пояснил он, подчеркнув, что выступает против подписания нового подобного документа.

Минские соглашения были приняты в 2014-2015 годах. Их заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе — в нее вошли представители Украины, России и ОБСЕ. Документ представляет собой перечень пунктов, которые необходимо выполнять последовательно и комплексно для окончания военных действий на востоке Украины. Одним из условий являлось прекращение огня в Донбассе и отведение от линии соприкосновения тяжелых вооружений для создания в регионе зоны безопасности. Также среди закрепленных мер значились переговоры о проведении выборов об особом статусе Донецкой и Луганской областей.

