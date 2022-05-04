Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский назвал Минские соглашения дипломатическим болотом

Президент Украины Зеленский назвал Минские соглашения «дипломатическим болотом»

Фото: Ukrainian Presidency Press Office / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с Минскими соглашениями и урегулированием вооруженного конфликта на востоке Украины была «дипломатическим болотом». Так, по данным Украинских национальных новостей (УНН), Зеленский назвал договоренности в ходе сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, передает РБК.

«Больше в такое дипломатическое болото Украина точно не войдет», — отметил он.

По словам украинского лидера, когда он стал президентом, Минские соглашения не воспринимались всерьез и нарушались. При этом Зеленский подчеркнул, что Киев не нарушал соответствующие договоренности, в отличие от Москвы.

«Были договоренности на бумаге, это был замороженный такой конфликт», — пояснил он, подчеркнув, что выступает против подписания нового подобного документа.

Минские соглашения были приняты в 2014-2015 годах. Их заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе — в нее вошли представители Украины, России и ОБСЕ. Документ представляет собой перечень пунктов, которые необходимо выполнять последовательно и комплексно для окончания военных действий на востоке Украины. Одним из условий являлось прекращение огня в Донбассе и отведение от линии соприкосновения тяжелых вооружений для создания в регионе зоны безопасности. Также среди закрепленных мер значились переговоры о проведении выборов об особом статусе Донецкой и Луганской областей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
«Газпром» обнаружил реверс в оставшуюся без газа из России Польшу
Илон Маск снова раскритиковал Apple
В Госдуме объяснили запрет на въезд в Россию премьер-министру Японии
Зеленский назвал Минские соглашения дипломатическим болотом
Европе посоветовали не ждать российских туристов
Литва трудоустроила каждого третьего украинского беженца
Группа туристов из Ирака пропала в Москве
Умер генеральный директор издательства «Молодая гвардия» Валентин Юркин
Путин изменил порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами
Немецкая компания избавится от части партнера «Газпрома»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.