Российский школьник впал в кому после посещения пиццерии

В Краснодаре 15-летний школьник впал в кому после посещения пиццерии

В Краснодаре 15-летний подросток впал в кому после того, как поел в местной пиццерии. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в полицию обратились врачи скорой помощи, к которым школьник поступил с отравлением после падения в обморок. Отец мальчика рассказал, что ребенок отправился в кафе с братом-близнецом и пятилетней сестрой после домашнего ужина. Однако мужчина отметил, что остальные члены семьи чувствуют себя хорошо.

Перекусив в пиццерии, школьник пошел на прогулку, где ему стало плохо. «Сначала мы не думали, что это что-то серьезное. Но потом ему стало хуже — его лицо приобрело пугающий цвет, оно было серо-зеленое», — рассказал полиции брат пострадавшего мальчика.

Источник издания в больнице сообщил, что сейчас подросток находится в тяжелом состоянии, но угрозы его жизни нет.

Предварительно, ребенок отравился просроченными продуктами. При этом полиция допускает, что причиной отравления мог стать сыр с истекшим сроком годности, который использовался в домашнем ужине, подчеркнул источник издания в правоохранительных органах.

Ранее в Новосибирской области восьмилетняя девочка умерла после съеденной шоколадки. Мама школьницы рассказала, что сначала у ребенка поднялась температура и заболело горло, а позже у нее затруднилось дыхание, а изо рта пошла пена. Школьница скончалась до прибытия медика.