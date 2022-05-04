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Названа неожиданная закуска для темного пива

Пивной историк Павел Егоров назвал шоколад хорошей закуской для темного пива

Фото: kaouther djouada / Unsplash

Пивной историк и блогер Павел Егоров назвал неожиданную закуску для темных сортов пива. Свой совет специалист дал в беседе с «Лентой.ру».

По мнению Егорова, во время праздничного застолья хорошей закуской для светлого пива являются мясные блюда — например, шашлык. При этом темное пиво можно пить в качестве десерта и закусывать его сладостями.

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«Для темного пива можно даже что-то сладкое, — утверждает Егоров. — Если его на десерт, то булочки, торты и прочее — это под темное пиво идет. И особенно шоколад. Если темные крепкие сорта — как раз хорошо годится шоколадная закуска».

Он также отметил, что дешевые сорта светлого пива лучше закусывать вяленой рыбой или рыбой, приготовленной на огне.

Ранее Павел Егоров рассказал о единственном традиционном русском сорте пива, который сегодня может попробовать каждый. По его мнению, это квас, который продается в каждом магазине.

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Никита Савин
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