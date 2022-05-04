Московские пенсионеры вернутся к привычным занятиям после двухлетнего перерыва

Заммэра Ракова объявила о старте летнего сезона проекта «Московское долголетие»

В Москве после отмены коронавирусных ограничений вновь откроется летний сезон проекта «Московское долголетие», в рамках которого занятия для пенсионеров будут проводиться в городских парках. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, «после двухлетнего перерыва москвичи старшего возраста с большим энтузиазмом возвращаются к привычным занятиям в "Московском долголетии"». За месяц число участников очных групп выросло более чем в пять раз.

144 000 человек занимаются в проекте в разных форматах

«Регулярные занятия летом будут проходить в 18 крупных городских парках и на более 300 парковых территориях. Более 30 тысяч москвичей старшего поколения смогут заниматься скандинавской ходьбой, гимнастикой, йогой, цигун, футболом, настольным теннисом, рисованием, танцами и другими активностями», — отметила Ракова.

Новый летний сезон «Московского долголетия» будет наполнен разными событиями для формирования здорового образа жизни и пройдет под слоганом «Общайтесь на здоровье!», добавила вице-мэр. Также будет возобновлен спецпроект «Добрый автобус», в рамках которого для пенсионеров проводятся экскурсии по историческим местам Москвы и Подмосковья. До пандемии такие экскурсии проводились на 14 автобусах. Они перевезли более 191 тысячи пожилых москвичей.

Онлайн-формат был высоко востребован у москвичей старшего возраста, поэтому проект продолжает свою работу очно на улице или в помещениях, а также онлайн. Дополнительно весь летний сезон на сотнях городских площадках и в центрах московского долголетия готовятся досуговые мероприятия Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

В парках же на протяжении четырех лет самым популярным направлением остается скандинавская ходьба — ее выбирают около 40 процентов участников. Еще 17 процентов интересует общая физическая подготовка, а на долю гимнастики приходится 15 процентов человек. Кроме того, пять процентов записываются на занятия в группах направления «Пеший лекторий» — пешеходные экскурсии по городу.

Откроет летний сезон массовый заход «Московского долголетия» по скандинавской ходьбе. Он пройдет 24 мая во Всемирный день скандинавской ходьбы. Москвичи пожилого возраста смогут присоединиться к группе во всех одиннадцати округах столицы.

Записаться на занятия и ознакомиться с актуальной информацией о проекте можно на сайте «Московского долголетия».