В «Гемотесте» отреагировали на возможную утечку данных клиентов

В «Гемотесте» сообщили об ужесточении мер безопасности после информации о возможной утечке

После появления в сети информации о возможной утечке конфиденциальных данных клиентов лаборатории «Гемотест» Департамент корпоративной безопасности начал внутреннюю служебную проверку для опровержения или подтверждения этого факта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Гемотеста».

«В случае подтверждения факта утечки компания обратится в правоохранительные органы с заявлением о противоправных действиях по отношению к конфиденциальной информации. Также сообщаем, что в целях недопущения утечки данных нами проводятся все необходимые мероприятия по ужесточению технических мер в целях безопасной обработки конфиденциальной информации и обеспечению соответствующего уровня защиты», — заявили в компании.

Ранее стало известно, что на одном из теневых форумов в даркнете выставили на продажу данные миллионов клиентов крупной медицинской лаборатории «Гемотест». Один продавец предлагает купить базу, которая содержит более 31 миллиона строк с персональной информацией. По словам автора объявления, среди данных есть полные имена клиентов, даты и составы заказов, адреса, телефоны, E-mail, серии и номера паспортов.

Второй продавец предлагает купить у него базу результатов 554 миллионов анализов лаборатории «Гемотест», а также саму уязвимость для доступа к серверу базы данных.

