В Кабардино-Балкарии появится карта с местами гнездования редких хищных птиц

WWF и ИЭГТ создадут карту с местами гнездования редких хищных птиц в Кабардино-Балкарии

Специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Института экологии горных территорий (ИЭГТ) РАН создадут карту с указанием мест гнездования хищных птиц в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС.

Ученые хотят сохранить места обитания редких видов птиц, орнитологические исследования на территории республики начались еще в 2020 году в рамах проекта «Сохраним лес — дом пернатых хищников». В апреле специалистам впервые удалось документально подтвердить размножение орлана-белохвоста на территории республики, обнаружив пять его гнездовых участков.

«В ходе экспедиций найдены гнезда орланов-белохвостов, могильников, малого подорлика, черного грифа, новые гнездовые участки черного аиста, малого подорлика и целого ряда редких птиц. В июне, после завершения экспедиций, WWF России и ИЭГТ создадут карту региона с нанесением на нее мест гнездования редких хищных птиц. На основании полученных данных WWF России подготовит материалы для придания участкам с гнездами статуса особо защитных участков (ОЗУ) леса, после чего предоставит все материалы в региональные органы управления лесами и Рослесхоз», — рассказал старший координатор проектов Представительства WWF России в экорегионе «Российский Кавказ» Роман Мнацеканов.

Ученые надеются, что в будущем будет создана 500-метровая буферная зона покоя вокруг мест гнездования редких видов, чтобы птицы оставались на территории Кабардино-Балкарии и могли размножаться.