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Евросоюз предложил ввести санкции против патриарха Кирилла

В Евросоюзе предложили ввести санкции в отношении патриарха Кирилла

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Евросоюзе предложили ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом пишет агентство AFP.

Подробности такого решения не раскрываются.

В конце апреля сообщалось, что Литва направила властям Евросоюза предложение о включении в санкционные списки патриарха Кирилла из-за боевых действий на Украине. «Этот человек, на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а гублением душ, если попытаться найти какой-то духовный термин, соответствующий тому, что он делает в своих высказываниях», — рассказал глава МИД республики Габриелюс Ландсбергис.

Ранее в Верховную Раду также внесли законопроект о введении санкций против представителей Русской православной церкви, в том числе в отношении патриарха Кирилла. Эти меры включают в себя блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение культурных обменов и научного сотрудничества, отказ в предоставлении виз, аннулирование официальных визитов, лишение госнаград и другие санкции.

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Елизавета Наумова
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