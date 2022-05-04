Кремль прокомментировал сообщения о возможном объявлении войны Украине 9 мая

Песков опроверг сообщения о планах России 9 мая объявить войну Украине

Вероятность того, что Россия 9 мая объявит войну Украине, равна нулю. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал публикации ряда СМИ, сообщавших, что Кремль собирается официально объявить войну Украине в День Победы. Песков назвал такие сообщения чушью и неправдой и призвал не воспринимать их всерьез.

Ранее представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов, опроверг информацию о том, что в России 9 мая может объявлена полная или частичная мобилизация.