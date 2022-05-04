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Депутат призвал включить насвай в список наркотических веществ

Депутат Хамзаев призвал включить в перечень наркотических веществ насвай

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал включить насвай в список наркотических веществ. Соответствующее письмо он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает РИА Новости.

Как напомнил Хамзаев, обычно насвай позиционировался как вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии. «Однако в последнее время насвай является не чем иным, как новой формой наркотических средств, состоит из различных химических реагентов», — заявил он.

По словам депутата, реализация вещества приводит к тяжелым случаем отравления, летальным исходам, зависимости, а также «подсаживанием молодых людей на наркотики». Он обратил внимание, что насвай и подобные вещества распространяются среди школьников и студентов, и счел это опасным.

Ранее психиатр-нарколог Евгений Брюн предупредил, что употребление жевательного табака может привести к нейротоксическим нарушениям и расстройству сознания, а также нарушениям сна и увеличению риска респираторных, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Марина Совина
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