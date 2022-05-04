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Названа причина пожара в промзоне российского города

Mash: цистерны в дзержинской промзоне загорелись при перекачке растворителя

Кадр: Telegram-канал Ni Mash

Железнодорожные цистерны на станции Игумново, которая находится в промышленной зоне нижегородского Дзержинска, загорелись во время перекачки растворителя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В ожидании разгрузки емкости находились на территории компании «ЛД-Трейд». По сведениям издания, причиной пожара стало нарушение техники безопасности: растворитель во время переливания пролился мимо.

Видео пожара в городской промзоне Дзержинска появилось 4 мая. На опубликованных кадрах, с шоссе видны метровые языки пламени. Прилегающие к промзоне в российском городе объекты окутывает сизо-черный дым.

Позднее МЧС России по Нижегородской области сообщило, что предварительная площадь возгорания составляет около 2000 метров. Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.

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Никита Абрамов
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