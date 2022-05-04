Европа захотела усложнить продажу российской нефти по всему миру

Bloomberg: ЕС хочет запретить услуги, связанные с транспортировкой нефти из РФ по миру

Европейский союз планирует распространить свои санкции, касающиеся закупок российской нефти, и хочет усложнить ее продажу по всему миру, пишет Bloomberg.

Брюссель намерен запретить европейским судам и компаниями оказывать любые услуги, которые были бы связны с транспортировкой российской нефти, следует из черновика соответствующей инициативы и заявлений источников агентства. Речь идет в том числе и о запрете страхования, которое чрезвычайно значимо при транспортировке любого сырья. Именно ограничения в этой сфере были одной из ключевых мер, которые США и Европа использовали в прошлом в отношении иранского экспорта нефти.

Предложение решение должно касаться запрета транспортировки в третьи страны не только нефти, но и нефтепродуктов, речь идет в том числе о перегрузке с судна на судно. Запретить также намерены любые связанные с транспортировкой услуги, техническую поддержку, финансирование, однако пока окончательного решения нет.

При этом в ограничениях, которые касаются непосредственно закупок российской нефти самой Европой, могут быть сделаны исключения. Сильно зависящим от российских поставок странам могут разрешить отложить эмбарго, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

