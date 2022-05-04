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Кремль допустил появление новых актов к указу Путина о контрсанкциях

Пресс-секретарь Путина Песков допустил новые акты о наказании за неисполнение контрсанкций

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Не исключено появление новых актов к указу президента России Владимира Путина о контрсанкциях, регулирующих наказание за неисполнение этого документа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«В тексте указа об этом не говорится, но, по всей видимости, это будет какими-то дополнительными актами урегулироваться. Точно не могу сказать, потому что в тексте указа об этом речь не идет», — допустил Песков, отвечая на вопрос о том, предусмотрено ли для россиян наказание за неисполнение указа.

Говоря о том, будут ли под действие указа подпадать частные иностранные компании, пресс-секретарь главы государства напомнил, что в документе говорится как о физических, так и о юридических лицах, при этом форма собственности не важна.

3 мая Путин подписал указ о контрсанкциях. Согласно тексту указа, российским контрагентом запрещено совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими в санкционный список.

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Алина Гончарова
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